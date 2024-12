Matelica, Ziroli nuovo difensore : "Darò il massimo alla squadra"

Ivan Ziroli è un nuovo difensore del Matelica. Il suo arrivo in maglia biancorossa è stato ufficializzato ieri dalla società guidata dalla presidente Sabrina Orlandi. Si tratta di un’importante pedina che va a rafforzare il reparto arretrato della formazione di mister Ettore Ionni. Arriva dall’Atletico Bmg (Massa Martana, nei pressi di Todi) e in questa prima parte della stagione ha collezionato 12 presenze nell’Eccellenza umbra. Campionato già affrontato lo scorso anno con la stessa casacca. In precedenza Ziroli, dopo essere cresciuto nelle giovanili della Cavese, ha militato in serie D e in Eccellenza con le maglie di Gelbison, Agropoli, L’Aquila e Rotonda.

"Sono molto felice – dice il giocatore, classe 2001 – di intraprendere questa nuova avventura col Matelica. Ringrazio la società e il direttore sportivo (Lorenzo Falcioni, ndr) per avermi portato qui. Cercherò di dare il mio contributo alla squadra". Dunque, dopo gli arrivi del centrocampista Gomis e dell’esterno offensivo Mengani, ecco il terzo rinforzo in casa matelicese. Un innesto necessario, per quanto riguarda la difesa, visti gli addii anticipati di Mistura e Wahi, due perni del reparto arretrato biancorosso. Non è da escludere l’inserimento in rosa di altri acquisti, soprattutto per rafforzare la retroguardia.

m. g.