"Mater Christi" a Santa Teresa

Domani alle 21, nella chiesa S. Teresa del monastero delle Carmelitane Scalze di Tolentino, si terrà il concerto "Mater Christi" eseguito dalla Cappella musicale della Cattedrale di Macerata, diretta da Carlo Paniccià. L’iniziativa rientra nella 6ª edizione del festival nazionale dedicato alla musica sacra in occasione della festa di santa Cecilia, ideato e organizzato dalla Feniarco, la federazione nazionale italiana delle associazioni regionali corali. Per l’occasione è stato confezionato un concerto polifonico che rilegge l’anno liturgico alla luce della Vergine Maria con le invocazioni alla madre di Cristo, contenute nelle litanie alla Vergine Lauretana. Un dialogo sonoro attraverso testi in musica sempre attuali. Ogni tappa musicale farà ascoltare una antifona mariana o un inno abbinato ad una composizione polifonica attinente al tempo liturgico composte da Dipiazza, Mäntyjärvi, Sisask, Di Marino, Praetorius, Gjeilo, Da Rold.