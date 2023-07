Materiale pedopornografico Foto e video di minori: allenatore condannato

di Paola Pagnanelli

Trovato con il telefono cellulare pieno di foto pedopornografiche, è stato condannato a due anni di reclusione l’allenatore di calcio tolentinate arrestato lo scorso novembre. Ieri per lui è arrivata la sentenza, anche alla luce di una perizia psichiatrica che lo ha dichiarato del tutto capace di intendere e di volere.

Il 56enne è una persona molto conosciuta negli ambienti del calcio giovanile provinciale. Da anni è uno stimato allenatore, che ha lavorato con numerose società senza peraltro che ci fossero mai sospetti sulla correttezza del suo comportamento. Invece l’anno scorso la polizia postale avviò alcune indagini partendo dal canale Telegram, un social network usato molto per lo scambio di queste foto proibite. Indagando su alcune chat, erano state esaminate 12 segnalazioni e tra queste c’era anche quella del tolentinate. Il 21 novembre il tribunale di Ancona – che ha competenza in tutta la regione per questi reati – aveva disposto il sequestro di cellulare e computer dell’indagato, e su quelli era stato fatto un accertamento tecnico. Così erano stati trovati 31mila file, foto e video che ritraevano soggetti in età pre-adolescenziale e pre-puberale, in atteggiamenti espliciti osceni o erotici, o impegnati nel compimento di atti sessuali tra di loro o con adulti.

Così il tolentinate era stato arrestato, e da allora si trova in carcere a Montacuto. Per lui, l’avvocato difensore Luciano Pacioni aveva chiesto il processo con il rito ordinario, ma aveva anche depositato una consulenza psichiatrica sulla condizione mentale dell’uomo, precisando di aver già chiesto un incidente probatorio per accertare se fosse capace di intendere e di volere. In fase di indagini, quell’istanza era stata respinta. Ma in udienza preliminare, di fronte alla consulenza del difensore, il giudice Francesca De Palma aveva ritenuto necessario chiarire quel punto, e aveva incaricato lo psichiatra Luigi Berloni di una perizia sul tolentinate. Alla fine, il dottor Berloni ha ritenuto l’imputato capace di intendere e di volere.

In udienza, ieri mattina, il pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo ha chiesto la condanna a due anni e mezzo di reclusione. L’avvocato Luciano Pacioni ha messo in luce le difficoltà del 56enne, che pur avendo compreso di avere un problema aveva fatto fatica a capire a chi poter chiedere aiuto; ora in carcere ha avviato un percorso, e avrebbe seguito con ancora maggior convinzione quello specifico attivo nel carcere di Pesaro, dove però lui non è mai andato. Alla fine il giudice De Palma lo ha condannato a due anni di reclusione.

Nei prossimi giorni il magistrato deciderà anche in merito alla richiesta del difensore di concedere gli arresti domiciliari al tolentinate. Per lui è stata già trovata una casa, dove potrebbe essere seguito e soprattutto limitato negli accessi ai siti proibiti online.