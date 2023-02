Materiale pericoloso per la salute abbandonato in un terreno nel circondario di Civitanova Alta, il Comune emette una ordinanza per obbligare il proprietario (M. M.) a rimuovere tutto e a bonificare l’area, ma questo ricorre al Tar e si andrà per vie legali. La vicenda comincia a ottobre quando, dopo un sopralluogo dei vigili urbani che attestano la presenza di una discarica con lastre, canne fumarie e tubi in fibrocemento, il sindaco firma il provvedimento che inoltra alla Procura, ai carabinieri della Forestale, ad Arpam e all’Asur in cui intima "rimozione e smaltimento del materiale presumibilmente contenente amianto". La risposta è stata il ricorso al Tar del proprietario del terreno. Il Comune ha ingaggiato un legale, Maria Cristina Mattiacci, al compenso di 2.350 euro.