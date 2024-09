Materiale scolastico donato dal Sermit agli studenti

"La raccolta del materiale scolastico alla Coop è andata molto bene – annuncia il Sermit di Tolentino –. Una piccola parte di quanto raccolto è stata trattenuta in sede per le famiglie con minori che seguiamo, altro accantonato per il prossimo carico che faremo in Burundi e altro ancora lo abbiamo consegnato alla dirigente scolastica Mara Amico". Una parte del materiale è andata agli istituti comprensivi della città, Don Bosco e Lucatelli. "Un grazie a tutti: alla Coop che ci ha dato questa opportunità, ai volontari che hanno prestato servizio e in particolar modo a tutte le persone che hanno donato per la riuscita dell’iniziativa".