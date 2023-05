"Materie prime carissime, c’è chi specula"

"Siamo stati costretti a ritoccare i prezzi a fronte dei rincari sulle materie prime. Le vendite sabato e domenica tengono botta, ma durante la settimana registriamo un calo, in particolare da parte di chi deve fare attenzione alla spesa. E se prima passava due volte, ora ne passa una e spende meno. È normale". A parlare è David D’Amico del laboratorio artigianale Rossoduovo a Tolentino, a conduzione familiare. È un piccolo produttore di pasta, come tanti in provincia, e anche lui risente della situazione. Da dodici anni lavora a Tolentino (oltre ad un punto vendita da dieci anni a Porto Sant’Elpidio). "Semola, carne per i ripieni, parmigiano e uova costano di più rispetto a un paio d’anni fa – prosegue D’Amico –. I costi energetici piano piano stiamo rientrando ma lo scorso inverno siamo arrivati a pagare anche 3.500 euro di corrente. Purtroppo è in atto da tempo una speculazione. Il governo dovrebbe aumentare il potere di acquisto dei consumatori. Siamo fiduciosi e guardiamo avanti, come abbiamo sempre fatto rimboccandoci le maniche dopo il sisma e dopo la pandemia".