Materna di viale Vittorio Veneto: aula del mare realizzata con materiale di riciclo

Con l’utilizzo di materiali riciclati i bambini e le insegnati portano il ‘mare’ a scuola. Succede alla materna di viale Vittorio Veneto, dove è stata allestita un’apposita ‘stanza del mare’, realizzata attraverso rulli, pennelli e secchi di pittura. L’aula è "un laboratorio multisensoriale a tema mare utilizzando materiale di riciclo - spiegano dalla scuola -. Il progetto nasce nell’ottica di un di un percorso di curricolo verticale di educazione ambientale e civica, scelto dall’Istituto per il corrente anno scolastico. Si tratta di un percorso didattico volto a promuovere negli alunni la conoscenza del proprio ambiente di vita, sensibilizzandoli al rispetto della natura e dell’ambiente marino". Dunque, ecco il luogo ideale per "stimolare tutti i sensi, tra cui la "propriocezione , vale a dire la capacità cioè di percepire il proprio corpo nello spazio e il senso estetico". Ed in questo modo i piccoli avranno il piacere di immergersi in una miriade di attività: "infilare i piedini nella sabbia, ascoltare la musica del mare attraverso le conchiglie o strumenti sonori di cartone, assaggiare il dolce per distinguerlo dal salato, costruire castelli di sabbia scrivendo il loro nome, pescare con delle pinze le conchiglie dentro una vasca colma di acqua, annusare l’odore della brezza marina fino a fingersi marinai giapponesi in lotta con la grande onda". L’iniziativa si rifà alla concezione del modello di scuola d’infanzia finlandese, che considera l’ambiente armonioso e sereno il miglior modo per apprendere.

f. r.