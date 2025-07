Matilica Municipum Romanum torna dopo 23 anni di assenza

A distanza di 23 anni dall’ultima edizione, tornerà il Matilica Municipium Romanum, manifestazione storica ambientata al tempo degli imperatori Traiano e Adriano, che tra il 1996 e il 2002 creò grande partecipazione popolare e interesse per le sfilate e la celebre corsa delle bighe. Ad annunciare il ritorno dell’iniziativa, promossa dalla Pro Matelica con il patrocinio del Comune, sono stati giovedì sera il sindaco Denis Cingolani e la presidentessa dalla Pro loco Fabiola Santini, invitando la popolazione a partecipare attivamente. L’appuntamento è per i giorni dall’11 al 14 settembre.

"Si tratta di una manifestazione nel cuore dei matelicesi – ha dichiarato il sindaco Cingolani –, che non si è mai riusciti a riorganizzare e con tanta buona volontà oggi siamo qui a farla ripartire. La Pro Matelica che ha fatto da collante tra le varie associazioni matelicesi e ha strutturato un ottimo programma". La presidentessa Santini dal canto suo ha voluto precisare che "non possiamo sicuramente replicare quanto accadeva 25 anni fa, ma possiamo fare un programma diverso e accattivante. Dopo una campagna di ascolto con le varie associazioni e comitati, siamo riusciti a trovare le disponibilità e avremo due taverne e un thermopolium, concentrati nel centro storico in vari locali. Matelica sarà divisa in 4 insule: rossa, gialla, blu e verde, con il centro storico che sarà neutro". Nei quattro giorni, si alterneranno sfilate, giochi e spettacoli in piazza con un toga party al termine del concerto delle Vibrazioni nella serata di sabato 13 settembre.

Matteo Parrini