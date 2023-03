Macerata, sempre meno matrimoni e boom di divorzi

Sempre meno matrimoni, boom di divorzi a Macerata

Macerata, 9 marzo 2023 – Meno matrimoni, sempre più con rito civile, tante separazioni e tanti divorzi. I dati dell’Istat dicono che la nostra provincia non fa eccezione, seguendo una tendenza che riguarda tutta l’Italia e che in altre realtà è persino più marcata. Nel 2004, poco meno di vent’anni fa, in provincia di Macerata sono stati celebrati 1.235 matrimoni, 894 (il 72,4%) con rito religioso, e 341 (il 27,6%), con rito civile. Nel 2021 il numero è sceso a 855 (380 in meno), 456 (il 53,3%) con rito civile e 399 (il 46,7%) con rito religioso.

Se nel 2004 si contavano quattro matrimoni ogni mille abitanti, nel 2021 se ne contano 2,8. Come si vede, nell’arco di un ventennio i matrimoni sono diminuiti del 30%, e uno su due viene ormai celebrato con rito civile. Il dato del 2021 va però evidenziato, visto che è quello successivo al 2020, l’annus horribilis della pandemia e dei conseguenti lockdown che, viste le restrizioni imposte (limitazioni alla circolazione, l’impossibilità di festeggiare insieme a parenti ed amici), hanno spinto tante coppie a rinviare il matrimonio. Non solo gli 855 matrimoni celebrati sono molti di più di quelli del 2020, quando all’altare o in Comune, le coppie che sono convolate a nozze sono state appena 428 (1,4 matrimoni per mille abitanti); ma superano, sia pure di poco, quelli celebrati nel 2019, che erano 833. Un segnale di speranza, ma che certo non costituisce un significativo cambio di rotta rispetto alla tendenza alla diminuzione che va avanti da tempo: il calo della nuzialità, infatti, è iniziato diversi decenni fa, inizialmente nelle grandi città, per poi diffondersi in provincia. E, poi, non di rado i matrimoni sono seconde nozze. Si aggiunga che i cambiamenti socio-economici degli ultimi anni, con una certa precarizzazione del lavoro che limita la possibilità di una stabilità economica, hanno fatto sentire il loro peso. Così come i cambiamenti culturali, visto che le giovani coppie, prima di sposarsi spesso convivono, una sorta di "sperimentazione pre-matrimoniale" che spesso dura a lungo prima di trasformarsi in matrimonio (religioso o civile che sia). Nello stesso tempo, il numero delle separazioni e dei divorzi tende ad eguagliare quello dei matrimoni.

Nel 2018 sono state registrate 545 separazioni e 378 divorzi che, insieme danno un totale di 923, contro 962 matrimoni; nel 2019 le separazioni sono state 437 e 386 i divorzi, per un totale di 823, contro 833 matrimoni; nel 2020 – ma il dato è ovviamente condizionato dalla pandemia – 338 separazioni e 346 divorzi, in tutto 723, valore ben più alto dei 426 matrimoni. Negli ultimi tre anni il numero delle persone divorziate è andata costantemente crescendo: nel 2020 si contavano in provincia 3.646 divorziati e 4.870 divorziate; nel 2021 si è saliti a 3.827 e 5.157; nel 2022 a 4.065 e 5422. Insomma, ci sono poco meno di 10mila divorziati/e. In media si chiede il divorzio dopo 19/20 anni, anche se questo valore tende sempre di più ad abbassarsi: se si fa riferimento alla cosiddetta crisi del settimo anno, ci si accorge che negli ultimi anni il numero dei matrimoni finiti dopo sette anni è più che raddoppiato.