Matrimoni in spiaggia da aprile a ottobre:: "Opportunità di crescita"

Da aprile matrimoni in spiaggia a Civitanova. Non che prima non si potesse fare, ma adesso la "destination wedding" è codificata in una proposta dell’associazione commercianti Centriamo e dal wedding designer Francesco Mencucci. Ha ottenuto l’ok del sindaco l’idea che sarà praticabile, in via sperimentale, da aprile a ottobre. Due i tratti di spiaggia libera scelti: sul lungomare sud quello tra la concessione Surf Club e Lido Cristallo, e sul lungomare nord dallo chalet Veneziano ad Attilio. È previsto un contributo simbolico di 300 euro, come rimborso spese. "Ringrazio il sindaco Ciarapica – dice la presidentessa di Centriamo, Debora Pennesi – per aver sposato questo progetto e aver confermato la capacità e la volontà dell’amministrazione di innovarsi. Raccogliere questa proposta significa sostenere il turismo, portare valore al litorale e alle attività locali". Per Mencucci "un’idea che oggi diventa concreta e che farà la differenza nel panorama turistico e matrimoniale". Il sindaco parla di "opportunità unica. Il matrimonio in spiaggia porterà in città sposi, amici e parenti che potranno prolungare il soggiorno generando un indotto positivo". I dati su scala nazionale relativi ai matrimoni di coppie straniere che hanno scelto l’Italia per le nozze nel 2024 premiano il centro Italia (31.1%): arrivano dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Si parla di oltre 15.000 matrimoni con un aumento dell’11.4% rispetto al 2023, con 960mila persone coinvolte, 4milioni di pernottamenti e aumento del numero degli invitati, superiore a 100 unità.