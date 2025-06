Matrimonio da bomber,. Bortolussi porta all’altare la sua Elisa

Mattia Bortolussi, attaccante di origini matelicesi, dopo il sì al Padova (con il rinnovo triennale del contratto), ha pronunciato un altro fatidico "sì", quello più importante della sua vita. Sabato pomeriggio, infatti, ha portato all’altare la fidanzata Elisa, unendosi in matrimonio con una cerimonia intima e molto emozionante. Le nozze sono state celebrate a Gubbio, città della sposa. Il bomber del Padova ha suggellato così un 2025 da incorniciare tra promozione in serie B, rinnovo del contratto e nozze. Nei giorni scorsi il Comune di Matelica – con l’assessore allo Sport, Filippo Maria Conti – gli aveva consegnato un riconoscimento per la sua splendida stagione (sedici gol, quattro assist) in serie C.