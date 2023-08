Matrimonio dopo il cambio di sesso "La città si è dimostrata aperta"

di Asterio Tubaldi

L’avevano anticipato un anno fa, ma la notizia, che è corsa veloce a Recanati, del loro matrimonio, ha creato molta curiosità e un moto di interesse e di soddisfazione da parte di tutti coloro che hanno avuto modo di conoscere la storia dei due sposi, reduci entrambi da un cambio di sesso. Maura Nardi, 41 anni, recanatese e Emanuele Loati, 36 anni, si uniranno in matrimonio il 7 ottobre. Hanno iniziato il percorso di transizione molto prima che si conoscessero su un sito web. "La città – ci dice Maura – ha accolto positivamente il nostro cambiamento mostrando un’apertura inaspettata e dimostrandosi un borgo molto meno selvaggio di come era stato dipinto tanti anni fa dal sommo poeta".

Un concetto che la coppia ha ribadito più volte anche davanti all’occhio delle telecamere di molte tv nazionali. La loro storia, però, è riuscita ad andare ben oltre l’inevitabile spettacolarizzazione mediatica in quanto ha calamitato anche l’attenzione del mondo accademico e scientifico. Diversi sono stati i contatti avuti con alcuni addetti ai lavori, come quello con la psichiatra Federica Pinna, docente all’Università di Cagliari e responsabile dell’unico sportello per la transizione di genere nell’isola. La dottoressa ha messo la loro storia al centro di un convegno. Un invito che ha sottolineato la bontà del messaggio lanciato dalla coppia di Recanati che non era certo rivolto ad una sponsorizzazione dell’affermazione di genere, ma a cercare di spazzare il campo dai tanti pregiudizi e luoghi comuni che ruotano ancora intorno ad esso. Maura – non vedente dall’età di 19 anni per una grave malattia alla retina – è stata protagonista anche di diversi incontri organizzati dall’Unione Italiana Ciechi nel corso dei quali ha raccontato la sua storia: l’ultimo, in ordine di tempo, quello con il comitato giovani del Veneto, dietro espressa richiesta dei ragazzi. "C’è molto interesse intorno a questo argomento. Non solo semplice curiosità ma voglia di sapere – conclude Maura –. Credo che sia un bene che se ne parli, perché chiunque può venire a contatto con questa realtà: la disforia di genere può bussare a qualsiasi porta e conoscerla un pochino non può che agevolare tutti. Non solo chi intraprende un percorso del genere, ma soprattutto coloro che gli stanno vicino come familiari, amici, colleghi o conoscenti. Noi spieghiamo che cos’è attraverso il nostro vissuto e cercando di lanciare un messaggio positivo. Non dimenticherò mai un aneddoto avvenuto la scorsa estate, quando venne a casa nostra una troupe televisiva per realizzare un servizio: cominciammo le riprese e la giornalista ci riempì di domande e così spaziammo un po’ su tutto. Alla fine il cameraman ci ringraziò dicendoci che aveva compreso molte più cose sull’argomento in quella mezz’ora, che in vent’anni di tv".