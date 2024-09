Matrimonio e invitati: il Comune chiude sessanta metri di strada

Civitanova, 2 settembre 2024 – Sessanta metri di una strada a Fontespina riservati a un privato per fare spazio sotto casa alle macchine degli ospiti di un matrimonio. Accade a Civitanova e l’autorizzazione è stata accordata dall’Ufficio Tecnico per l’occupazione del suolo pubblico in via Vivaldi, nella giornata di domenica 11 agosto.

Una strada perpendicolare alla statale adriatica, che d’estate si riempie di auto dei bagnanti che frequentano la spiaggia nord, saturando tutti gli stalli della sosta e perciò è prevedibile che proprio per questo disagio i protagonisti della festa abbiano deciso di chiedere all’amministrazione una sorta di ‘riserva indiana’ giustificata dalla necessità di accogliere gli invitati.

Con il provvedimento emesso da Palazzo Sforza, attraverso una ordinanza dirigenziale, ben 120 metri quadrati della via (60 di lunghezza per due di larghezza) sono stati recintati per essere destinati alla sosta delle auto appartenenti agli invitati al matrimonio. Tutto regolarmente autorizzato dietro la richiesta precedentemente inoltrata all’Ufficio Protocollo comunale da una delle famiglie impegnate a organizzare le nozze e che ha chiesto la possibilità di usufruire di questo vantaggio.

La strada pubblica è stata così parzialmente trasformata in parcheggio riservato per rispondere alle esigenze di una festa privata. Una notizia che può essere di qualche utilità collettiva, perché pare a questo punto legittimo farsi avanti e chiedere al Protocollo comunale la possibilità di ritagliarsi parcheggi sotto casa in caso di matrimonio, battesimi, comunioni e cresime e il via libera non dovrebbe essere negato, stante il precedente.

