Mattanza di alberi per i lavori: "No allo scempio al Varco sul mare"

"Una vera e propria mattanza di alberi sani sta per compiersi al Varco sul mare, nel silenzio generale e nell’indifferenza di chi continua a confondere riqualificazione con distruzione". Alza la voce Elisabetta Giorgini (Dipende da noi) per le "46 piante destinate all’abbattimento. Di queste, solo 20 sono classificate con le lettere H e I dal regolamento regionale del verde pubblico, ovvero irremediabilmente danneggiate da eventi atmosferici, malattie o parassiti, oppure considerate pericolosi per la pubblica incolumità". Quindi "gli altri 26 alberi sono perfettamente sani, classificati con la lettera A: alberi abbattibili solo per realizzare opere pubbliche". Ma sono opere che per Giorgini "non tengono conto della natura già esistente, né della storia che questi alberi rappresentano per Civitanova. Ci sono persone che raccontano di averli piantati con la propria scuola elementare agli inizi degli anni Cinquanta".

Sottolinea come "gli alberi ci difendono ogni giorno dalle ondate di calore sempre più intense, ci offrono ombra, catturano CO2 e ci restituiscono aria pulita. Ma tutto questo non sembra bastare di fronte alla logica miope del cemento. La città rischia di perdere l’identità dei suoi luoghi, trasformata in uno spazio asettico, meno riconoscibile, più caldo, più vuoto. Un’altra operazione di riqualificazione che, in realtà, cancella la storia e la bellezza dei luoghi invece di valorizzarli".

L’attacco al sindaco "che anche stavolta non si è preoccupato di porre al vaglio della città il progetto per la riqualificazione del Varco, altrimenti i civitanovesi avrebbero detto no alla mattanza di alberi sani. Chiediamo un immediato ripensamento, si salvino almeno gli alberi classificati con la lettera A e prima che sia tardi".

Lorena Cellini