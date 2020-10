Macerata, 15 ottobre 2020 – E' il grande giorno della visita di Sergio Mattarella a Macerata. Il presidente della Repubblica sarà ospite al teatro Lauro Rossi per l’avvio del 730esimo anno accademico dell'Università.

Mattarella a Macerata, il programma

Ad aprire la mattinata, alle 10.40, sarà il corteo degli Accademici, mentre in piazza della Libertà siederanno 73 matricole e il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, che potranno assistere alla cerimonia da un maxi schermo. L’arrivo di Mattarella è previsto per le 11.15. Il rettore omaggerà il presidente con una riproduzione dell’affresco del 'Banditore' che si trova nell’aula magna dell’Ateneo, realizzata dall’artista Malleus e poi lo inviterà a firmare una pergamena in ricordo della visita.

Alla cerimonia interverrà anche il ministro Gaetano Manfredi che, insieme al rettore, consegnerà il sigillo di ateneo ai rettori Remo Morzenti Pellegrini di Bergamo e a Eugenio Gaudio della Sapienza, mentre porteranno la loro esperienza quattro studenti: Nicola Maraviglia, Damian Czarnecki, Viorica Ursu e Arianna Giulianelli, oltre a Clementina Fraticelli per il personale. Dopo il discorso del dg Mauro Giustozzi, il professor Luigi Alici terrà la prolusione sul tema 'Fragilità globale. La via dell’umanesimo fra natura e tecnologia'.

Come cambia la viabilità

In vista della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Comando della Polizia locale ha emesso un’ordinanza che prevede diverse misure.

Divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle 7 alle 14 in piazza della Libertà compresa piaggia dell’Università (tutta la piazza - anche invalidi); via Don Minzoni (tutta la via - anche invalidi); piazza Strambi eccetto veicoli autorizzati; rampa Zara e via Zara (anche invalidi); via Basili, sul lato destro a scendere; vicolo delle Scuole; via Pescheria Vecchia; via santa Maria della Porta, sull’area di parcheggio comunale all’altezza di Palazzo Conventati, eccetto stallo invalidi; via Gramsci, tratto compreso tra piazza Cesare Battisti e Galleria Scipione; corso Matteotti (anche invalidi); via Tommaso Lauri (anche invalidi); piazza Vittiorio Veneto, sull’area centrale del parcheggio APM, dove segnalato; piazza Mazzini sul tratto compreso tra il civico n. 15 e l’accesso all’APU (8 stalli APM).

Dalle 9 circa, fino al termine della manifestazione prevista per le ore 13, sarà disposta la chiusura al traffico diretto in piazza della Libertà con la seguente regolamentazione della circolazione: divieto di transito in via Don Minzoni, a salire verso piazza della Libertà, eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli necessari per lo svolgimento della manifestazione espressamente autorizzati: il transito del servizio BUS APM verso piazza della Libertà sarà sospeso dalle 9 alle 13.

Dalle 9 circa, fino al termine della manifestazione divieto di transito anche pedonale in piaggia della Torre (sul tratto compreso tra Palazzo Conventati e piazza Libertà) e in piaggia dell’Università (a salire da via santa Maria della Porta).

L’accesso pedonale in piazza della Libertà sarà opportunamente regolamentato sugli accessi di via Don Minzoni, largo Amendola e corso della Repubblica. Sarà sospeso il controllo elettronico dell’accesso ZTL di via Don Minzoni dalle 9 alle 16.