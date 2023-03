Mattarella risponde agli studenti, Lucaroni: "Ricordo indelebile nella vita dei nostri ragazzi"

"La notizia della telefonata da parte della segreteria del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rimarrà un ricordo indelebile nella vita dei nostri ragazzi. Come assessore con delega all’istruzione ma soprattutto come cittadina di Tolentino sono orgogliosa che abbiano ricevuto questo riconoscimento". A commentare la lettera sulla tragedia di Cutro, firmata dagli alunni della 2^B della scuola media Dante Alighieri (istituto comprensivo Don Bosco), è l’assessore Elena Lucaroni (nella foto). "Come amministrazione – aggiunge – ringraziamo gli insegnanti che hanno affrontato insieme agli studenti questo delicato argomento e la segreteria del presidente Mattarella che ha voluto premiarli con questa telefonata. La lettera ci rende più consapevoli dell’importanza del dialogo tra generazioni". "È il frutto del lavoro che i ragazzi fanno insieme ai docenti – afferma la dirigente scolastica Pierina Spurio –, i quali li accompagnano nella lettura della realtà anche quando purtroppo è più dura e difficile da accettare. Gli alunni (molto colpiti da quello che è successo a Cutro) mostrano sempre attenzione, partecipazione e sensibilità e la scuola è sempre impegnata in questo lavoro di attualizzare e comprendere il mondo in cui vivono".