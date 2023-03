Mattatoio, bocciodromo ed ex scuola di Cupi: pronti i fondi post sisma

"Il nuovo Piano delle opere pubbliche delle Marche ha recepito molte nostre richieste di stanziamento per gli interventi di ricostruzione". Si dice soddisfatta l’amministrazione comunale di Visso, guidata dal sindaco Gian-Luigi Spiganti Maurizi (nella foto). Vengono finanziati: la ricostruzione di mattatoio (1.950.000 euro) e bocciodromo (1.300.000) comunali, il recupero dell’ex scuola di Cupi (1.300.000), l’intervento di ripristino del Ponte Spagnolo (500mila euro). Come pure la progettazione degli interventi di recupero del magazzinogarage comunale e delle opere di sostegno della frazione Croce. Altri 700mila euro vengono destinati alla mitigazione del rischio idrogeologico e caduta massi dell’area soprastante il depuratore comunale in località Il Piano, e ulteriori 750mila per il ripristino dell’opera di presa eo altri interventi finalizzati all’approvvigionamento idrico dell’acquedotto di Macereto e Le Vaie. "Questi consentiranno di risolvere le note problematiche idriche nell’altopiano di Macereto – aggiunge il Comune –. L’intervento interesserà anche la frazione di Cupi e verrà attuato in sinergia con Ussita". Capitolo cimiteri: 480mila per la riparazione danni e il recupero funzionale per quello di Aschio, 260mila per Mevale e altri 260mila per Rasenna, 400mila per quello di Riofreddo e 620mila per il cimitero La Romita di Croce. "Per la ripresa economica e il mantenimento dei servizi sono importanti anche il finanziamento per la realizzazione di un nuovo museo leopardiano a Visso, in cui esporre le opere di proprietà del Comune – conclude l’amministrazione – quello per la nuova sede della Croce Rossa, che darà una collocazione definitiva al locale comitato dove continuare ad operare nei prossimi anni".

Lucia Gentili