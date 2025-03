Mattatoio chiuso a Villa Potenza: "Una tegola per gli allevatori"

Stop all’attività di macellazione nel mattatoio di Villa Potenza, a Macerata. Lunedì è stato l’ultimo giorno e, al 31 marzo, diventano effettivi i licenziamenti per i sei dipendenti. Oltre a loro, ci sono due autonomi e quattro appartenenti a una società di lavoro. La fine di un’epoca. "Gli allevatori ci hanno manifestato i loro disagi – spiega il consorzio Cozoma –, ci hanno detto ovviamente che la chiusura del mattatoio è un problema per loro. Qualcuno ha anticipato i tempi di macellazione proprio in vista dello stop: in un solo giorno sono stati macellati 45 bovini".

Due i papabili imprenditori interessati, anche se solo uno effettivamente nei giorni scorsi ha visitato l’impianto. Ma sta di fatto che all’asta del 13 marzo per la vendita del mattatoio non si è presentato nessuno. Ed è la sesta volta che succede. Gli atti sono tornati quindi al giudice, che deciderà il da farsi. Si dovrebbe procedere con un’ulteriore asta a un prezzo ribassato. L’ultima volta il prezzo a base d’asta, tra fabbricati e terreni, era di 934.400 euro. Finché c’è un’esecuzione immobiliare in corso non si può procedere con la trattativa privata, a meno che non si chiude la posizione con il creditore e poi si va a trattare con il proprietario dell’immobile.

La società Cozoma è stata già contattata da altri mattatoi fermi, più piccoli, della provincia. Sta valutando il da farsi. In quello di Villa Potenza ha sospeso l’attività perché non riusciva a fronteggiare le spese di manutenzione degli impianti. Ma come squadra di macellatori potrebbe andare avanti; d’altronde era questo il ruolo all’inizio, per Cemaco. "I macchinari ormai sono obsoleti e inadeguati – aveva spiegato i giorni scorsi la società –, non rispettano più le normative di sicurezza e non vogliamo mettere a rischio né i lavoratori né i clienti".

Nel tempo tanti sono stati gli appelli alla politica, rimasti però inascoltati. E diventa un grosso problema ora per gli allevatori, trattandosi dell’unico mattatoio sul territorio così grande; saranno costretti ad andare fuori regione. L’impianto di Schieppe, nel Pesarese, infatti non è ancora operativo, perché necessita di lavori di ristrutturazione. C’è chi si augura che almeno riapra il mattatoio di Camerino, anche se di dimensioni minori, chiuso dal terremoto 2016 e senza gestore.