Mattatoio, lo stop entro un mese: "È la fine di un capitolo importante"

Il consorzio Cozoma annuncia che entro il 26 marzo, tra un mese in sostanza, sospenderà l’attività di macellazione e quelle connesse alla stessa nel mattatoio di Villa Potenza. In una lettera inviata a Comune, Provincia, Regione, Ast e Coldiretti provinciale Cozoma spiega che "con grande rispetto e una punta di emozione, desideriamo informare i nostri clienti, partner e collaboratori che, dopo anni di impegno e dedizione, abbiamo deciso di sospendere l’attività di macellazione entro e non oltre la data del 26 marzo 2025. Questa decisione segna la fine di un capitolo importante della nostra storia, iniziato nel 1995 grazie alla visione e al coraggio dei soci fondatori".

"In questo lungo percorso – aggiunge la società –, abbiamo avuto il privilegio di lavorare al fianco di persone straordinarie che hanno contribuito al successo e alla qualità del nostro lavoro. Ci sentiamo di esprimere un sentito ringraziamento a tutti i nostri dipendenti, che con passione e professionalità hanno fatto parte della nostra famiglia, giomo dopo giorno. Un ringraziamento speciale va ai soci che nel 1995 hanno creduto in questo progetto, così come a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno riposto fiducia nella nostra azienda e nei nostri servizi. Un particolare ricordo va a Fabio Mandolesi che rimarrà sempre nei nostri cuori. La nostra gratitudine va anche ai fornitori, ai clienti e a tutte le persone che, con il loro sostegno, hanno contribuito a rendere la nostra attività un punto di riferimento per la comunità ed il settore zootecnico".

Un passaggio che segna inevitabilmente il futuro della struttura, unica in regione, finita al centro del dibattito. Giorni fa, infatti, sulla questione era intervenuto anche il presidente della Cia Marche Alessandro Taddei: "Il mattatoio di Villa Potenza rischia la chiusura, per il settore sarebbe il colpo di grazia. Chiediamo un tavolo con la Regione. È urgente l’apertura di un tavolo di confronto, prima che arrivi una crisi che visto il contesto diventerebbe irreversibile. Aspettiamo dalla Regione e dalle istituzioni locali un segnale. Noi ci siamo".