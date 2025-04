Mattatoio, riparte domani l’attività. Firmato l’accordo con Marcolini

Domani riparte l’attività di macellazione al mattatoio di Villa Potenza. "È stata firmata l’intesa per la riapertura del mattatoio con un accordo raggiunto tra i gestori dell’impianto, il Cozoma, e l’imprenditore maceratese Ilario Marcolini (nella foto) per garantire la sostenibilità economica della struttura fino alla prossima asta giudiziale che si spera possa rivelarsi positivamente risolutiva", afferma il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. "Sono intervenuto per il territorio e per noi allevatori". Ha detto l’altro giorno Marcolini, al timone dell’azienda agricola Morica di Pollenza (con sede legale a Corridonia). Lui stesso ha un allevamento di bovini. "Potremmo partecipare alla prossima asta, che dovrebbe svolgersi in estate", aggiunge. La settima, a un prezzo ribassato, dopo sei andate deserte. L’ultima volta il prezzo base era di 934.400 euro. "Ho lavorato mesi per risolvere questo problema che ha un impatto importante sull’economia delle piccole aziende agricole del territorio - ha aggiunto Parcaroli –. Gli allevatori sarebbero stati costretti a macellare i propri capi di bestiame altrove con costi esorbitanti, tali da mettere a rischio la continuazione dell’attività. Ho coinvolto quindi l’imprenditore Marcolini, che ringrazio, che ha manifestato interesse e ha studiato la situazione presentando anche una lettera di intenti per dichiarare la disponibilità alla partecipazione alla prossima asta. Il primo passo c’è stato, guardiamo fiduciosi al futuro".

Marcolini è titolare, con circa novecento capi iscritti al libro genealogico, del più grande allevamento al mondo della razza bovina marchigiana Igp vitellone bianco dell’Appennino centrale. "Intanto il funzionamento dell’impianto è garantito fino all’asta giudiziale – ha concluso il sindaco –. Poi entrerà in ballo il progetto di riqualificazione annunciato da Marcolini che ha comunque garantito anche il mantenimento dei livelli occupazionali e un piano economico sostenibile per la gioia delle casse pubbliche, che negli anni hanno visto uscire milioni di euro per sostenere la struttura". La vicenda in questi giorni è stata al centro del dibattito cittadino e politico.