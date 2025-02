"Mattatoio, serve un segnale dalla politica"

"Il mattatoio di Villa Potenza rischia la chiusura, per il settore sarebbe il colpo di grazia. Chiediamo un tavolo con la Regione". La Cia Marche, con il presidente Alessandro Taddei (foto), lancia l’allarme e ricorda che "la struttura della provincia maceratese è l’unica in regione ad avere i requisiti per lavorare le carni da conferire a Coop. Il momento è delicato. Ogni giorno le aziende zootecniche delle Marche rischiano di sparire, a causa di agenti esterni. I dati relativi all’influenza aviaria sono preoccupanti; secondo il bollettino epidemiologico nazionale veterinario, tra dicembre 2024 e metà gennaio 2025 sono stati abbattuti a livello nazionale oltre un milione e 700mila animali tra tacchini, polli e galline. Senza dimenticare la diffusione della peste suina africana nei suini e dell’afta epizootica, ad altissima diffusione. Chiediamo alla politica regionale, almeno su questioni per cui è possibile incidere come nel caso del mattatoio, un segnale forte. Il settore zootecnico locale non può permettersi di restare senza una struttura come questa per la lavorazione delle carni. L’alternativa per i nostri produttori, con un aumento dei costi e un peggioramento della qualità delle carni sottoposte allo stress del trasporto, sarebbe andare fuori regione". Il mattatoio, dopo anni di difficoltà in parte acuiti dal Covid, è oggi gestito da un commissario liquidatore che ha affidato la struttura al consorzio Cozoma. "E’ urgente l’apertura di un tavolo di confronto, prima che arrivi una crisi che visto il contesto diventerebbe irreversibile. Aspettiamo dalla Regione e dalle istituzioni locali un segnale. Noi ci siamo", conclude Taddei.