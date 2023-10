Mattei, palestra più ampia. Lavori finiti entro maggio

Mentre il Liceo Leopardi è alla spasmodica ricerca di nuovi spazi per poter accogliere al meglio i suoi studenti, sempre più numerosi, procedono a pieno ritmo i lavori di ampliamento della scuola IIS e la realizzazione della nuova palestra all’IIS Mattei. "Il progetto di ampliamento, di cui un primo stralcio era stato realizzato già nel 2019 – spiegano il presidente Sandro Parcaroli e la consigliera delegata all’edilizia scolastica, Laura Sestili – è stato interamente redatto dai tecnici del settore Ricostruzione della Provincia che ringraziamo per il costante lavoro svolto, e prevede la realizzazione di sei aule e due laboratori disposte su due piani, per un investimento complessivo di oltre 1,2 milioni. I lavori, diretti dall’architetto Arianna Cingolani, funzionario tecnico della Provincia, sono stati aggiudicati alla ditta Simo Costruzioni srl di Camerino e la fine presunta del cantiere è prevista per maggio 2024". La struttura sarà fornita di impianto fotovoltaico, elevata tecnologia degli impianti e nuovi infissi. Termineranno entro la seconda metà del prossimo anno, invece, i lavori di realizzazione dei nuovi spazi sportivi a servizio degli oltre mille studenti per un investimento complessivo di 1,1 milioni. Gli interventi permetteranno di realizzare un edificio nella zona dell’attuale campetto esterno, tra l’edificio scolastico in ampliamento e la palestra esistente, da destinare a palestra di tipo A2. L’edificio sarà articolato in un solo piano relativamente allo spazio occupato dal campo da gioco e in due piani fuori terra, invece, per la porzione adibita a spogliatoi degli alunni della palestra, degli insegnanti e a magazzini per il deposito degli attrezzi. Il nuovo edificio sarà dotato di involucri a elevato isolamento termico, impianti termici, elettrici e speciali ad alta efficienza, illuminazione al led, impianto radiante a pavimento e pompa di calore per climatizzazione estiva e invernale. Nel frattempo, la dirigenza scolastica, in collaborazione con la Provincia, ha attivato dei corsi di nuoto per gli studenti dell’istituto. Con i lavori di ampliamento in esecuzione, infatti, durante le ore di Scienze motorie tre classi avrebbero dovuto svolgere attività contemporaneamente. L’unica palestra interna a disposizione della scuola non poteva contenere 70 ragazzi e, quindi, la dirigenza ha pensato ad un progetto a classi aperte. È così che è nato il progetto "NuotiAmo". Ogni due ore circa 20-25 studenti raggiungono con il pullman il Centro Sportivo Baldoni di Loreto.

