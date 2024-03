Matteo di "Mare Fuori" al bar "Guido 1970"

Ha fatto tappa mercoledì sera allo storico bar-gelateria "Guido 1970", in piazza Brancondi, il giovane attore salernitano Matteo Paolillo, divenuto negli ultimi tempi molto famoso per aver recitato nella fortunata serie Rai "Mare Fuori". E così lui non si è per nulla sottratto alle tantissime richieste di selfie e autografi da parte dei clienti presenti in quel momento nel locale, al centro di Porto Recanati. Non a caso, nei giorni scorsi sono appena iniziate in città le riprese del nuovo film cinematografico della regista Valentina De Amicis, dove appunto Paolillo vestirà i panni del protagonista.