Matteo Gracis ospite al Politeama. In scena "Tutto il bene del mondo"

Giornalista, pensatore libero e autore di bestseller, Matteo Gracis (foto) offre una visione alternativa alla narrazione dominante fatta di guerre, pandemie e catastrofi, invitando alla riscoperta della fiducia nell’umanità. Domani alle 18 sarà protagonista al Politeama con una nuova conferenza/spettacolo ispirata al suo ultimo libro: "Tutto il bene del mondo". "Ispirandosi a fatti realmente accaduti, Matteo Gracis, intende far scoprire un’umanità straordinaria e nascosta, e mille motivi per guardare al futuro con una nuova luce negli occhi – spiegano gli organizzatori –. Guerre, pandemie, catastrofi naturali ed emergenze, è lecito pensare che siamo a un passo dal baratro. Anche Sara ne è convinta e per questo si sente persa. Fino a che non decide di lasciare la sua routine e partire per un viaggio senza meta…". Biglietti al Politeama da tre ore prima dello spettacolo oppure online su https://www.politeama.org/biglietti/.