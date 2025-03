Matteo Nucci alla notte del Da Vinci

Al Da Vinci arriva Matteo Nucci. Lo scrittore romano, autore di opere di successo ispirate ai grandi classici del pensiero, venerdì incontrerà gli studenti di via Mandela in occasione della Notte nazionale del Liceo classico di Civitanova. L’iniziativa, in programma alle 18, è organizzata dallo stesso Liceo nell’ambito del progetto "Lo struzzo a scuola", promosso da "Punto Einaudi Marche" di Antonio Liturri. "Una bella esperienza di confronto e collaborazione - osserva la professoressa Maria Grazia Baiocco, regista della manifestazione - per un progetto che mira a valorizzare la cultura classica nell’ottica di un umanesimo civile come punto di riferimento per tutti noi". Il tema scelto per l’undicesima edizione della "Notte nazionale" è il Mediterraneo, con la sua storia e l’incanto dei miti che ad esso si legano ed è proprio partendo da questi spunti che gli studenti hanno elaborato le performances teatrali che verranno messe in scena a partire dalle 21.

Proprio dal punto di vista teatrale, infatti, la scuola da alcuni anni ha attivato un potenziamento ad hoc coordinato dalla professoressa Baiocco e animato dal regista Luigi Moretti. Tra le varie attività, vi è un corso di scenografia curato dalla professoressa Simona Nicheli. Tornando alla "Notte nazionale del Liceo Classico", l’iniziativa coinvolge ogni anno centinaia di licei classici di tutta Italia, è ideata dal professor Rocco Schembra e sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, da Rai Cultura, Rai Scuola e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica.