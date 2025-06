Matteo Ricci fa tappa a Porto Recanati: focus su economia e sanità

Nei giorni scorsi, Matteo Ricci ha fatto tappa anche a Porto Recanati. L’esponente del centrosinistra, candidato alla presidenza della Regione, si è incontrato e ha discusso con gli iscritti e i simpatizzanti del Pd locale all’interno del bar-gelateria Guido 1970 di piazza Brancondi. Tra i presenti il segretario cittadino dei dem, Ettore Perna.

"Ricci ha aperto il suo intervento con un tema caldo e sentito da tutti: la sanità – sottolinea Perna –. Liste d’attesa infinite, promesse di assunzioni mai mantenute dalla giunta Acquaroli, stipendi troppo bassi per trattenere i giovani medici in Italia. Ha raccontato un quadro preoccupante, ma con uno sguardo fiducioso verso ciò che si può fare per cambiare davvero le cose.

Poi si è parlato di economia – aggiunge ancora –. Ricci non ha nascosto le difficoltà che la Regione sta attraversando, ma ha insistito su un punto: le Marche devono tornare a crescere, e per farlo serve rilanciare l’industria e creare condizioni di sicurezza.

Il discorso si è poi spostato sul turismo. Per Ricci, il rilancio passa da infrastrutture efficienti, e l’aeroporto di Falconara è uno snodo cruciale. Ha proposto un’alleanza tra gli aeroporti di Ancona, Pescara, Rimini e Perugia per scongiurare il rischio di chiusure".