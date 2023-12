"Matteo Ricci, Mignini massimo esperto"

"L’autorità scientificamente più importante per quel che riguarda gli scritti e il pensiero di padre Matteo Ricci è, incontestabilmente, il professor Filippo Mignini, come riconosciuto dalla comunità accademica internazionale". Ninfa Contigiani, capogruppo Pd in consiglio comunale, torna sulla polemica dell’Itinerario ricciano, replicando a Barbara Antolini e Sandro Montaguti, consiglieri di Forza Italia, che avevano parlato di "posizioni dogmatiche della sinistra". E lo fa, in particolare, richiamando al rispetto dei ruoli e delle competenze. "È grazie al professor Mignini – sottolinea – se noi abbiamo scoperto la figura di Matteo Ricci e imparato a conoscerne il pensiero, per poi valorizzarne il nome, fuori dall’Università, con l’orgoglio, da maceratesi, di essere suoi concittadini". Contigiani fa notare come Mignini fu già escluso totalmente dalla mostra "Libraria", dedicata anche ai primi studi di Matteo Ricci, inaugurata nel luglio 2022 dall’amministrazione comunale. E attacca: "Si fa presto a parlare di pluralismo, come fanno Antolini e Montaguti. Ma come mai non hanno dato l’esempio per primi?", evidenzia la consigliera Pd. "Forse – conclude sarcastica – perché erano impegnati ad insegnare il mestiere agli altri, visto che spiegano come bisogna studiare tenendo conto di tutte le visioni? Deve essere loro sfuggito il fatto che il professor Mignini lo ha fatto per i suoi quarant’anni di onorata – nel mondo - carriera accademica, poiché era – appunto – il suo mestiere".