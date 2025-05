Matti de Montecò e Marche Full Experience recuperano le tradizioni

Li Matti de Montecò ancora più utili e importanti per far scoprire le tradizioni e far recuperare le nostre radici. Marche Full Experience a Porto Sant’Elpidio sta infatti per inaugurare "Dimora" una casa dove si potranno accogliere non solo i turisti stranieri, ma anche italiani emigrati all’estero, che tornano per riconnettersi con le proprie radici, con la lingua delle nonne, i sapori veri, le usanze antiche.

L’azienda di servizi turistici elpidiense da anni collabora con il gruppo folk di Montecosaro (sono stati insieme anche a Varpalota, in Ungheria, per le "Giornate Italiane") e ora Li Matti de Montecò potranno essere ancor più attivi nel recupero, nella valorizzazione e nella diffusione delle tradizioni contadine della nostra regione. In particolare attraverso danze allegre e veloci della società contadina, canti popolari e stornelli.

an. sc.