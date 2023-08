Mattia Orioli eletto segretario nazionale di Iniziativa Popolare

L’avvocato maceratese Mattia Orioli, che ha già guidato anche il Nuovo Cdu locale, è il nuovo segretario nazionale di "Iniziativa Popolare", movimento formalizzato a Roma nei giorni scorsi durante il convegno promosso dal Nuovo Cdu di Mario Tassone, Popolari Iniziativa Italia di Pasquale Tucciariello, Alef di Ettore Bonalberti e Unione Cristiana di Domenico Scilipoti. Il neo eletto segretario ha parlato di un movimento che "guarda all’unità, aperto, in primis a chi ha le stesse nostre radici politiche e culturali". Orioli ha spiegato una vera e propria "terza fase, successiva al Ppi e Dc, che sappia ora cogliere e contestualizzare le nuove sfide del futuro, aprendosi a tutto il mondo moderato e di centro, che abbia però ben salde le radici cristiane, per affrontare le nuove sfide del futuro come tecnologia, ambiente, lavoro, economia, finanza e persona". A questo proposito si è fatto un cenno allo scenario geopolitico mondiale e "ai rischi evidenti che corriamo di autodistruzione della persona e del mondo, soprattutto enfatizzando la perdita di valori, attraverso un relativismo e un individualismo esasperato". Orioli ha delineato le tappe organizzative, spiegando che le cariche elettive "sono uno strumento formale, perché da domani tutti si debbono sentire segretari nazionali di un progetto più grande e più profondo, di ricostruzione dell’unità dei popolari e cristiani democratici, ma anche per una difesa e tutela dei valori in primis quelli essenziali cristiani e anche quelli democratici".