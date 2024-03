Mattinata di eccessi al parco: salta la scuola e si ubriaca, ragazzina al pronto soccorso

Macerata, 6 marzo 2024 – Ubriaca già di mattina, una ragazzina è finita al pronto soccorso. Il fatto è successo ieri. La giovane, una diciassettenne che frequenta un istituto superiore della città, invece di andare in classe è uscita per un giro con qualche amico. Ma non essendo sufficiente lo svago della bella giornata all’aria aperta, ha aggiunto anche qualche brindisi alcolico.

In breve, le bevute le hanno dato alla testa tanto che il resto della comitiva, allarmato, ha chiamato il 118. Il personale sanitario ha raggiunto i ragazzi nei pressi di un parco pubblico cittadino, e per la diciassettenne è stato necessario un passaggio al pronto soccorso: era in condizioni piuttosto compromesse per via delle bevute eccessive. Il caso è stato segnalato anche alla Volante, che ha svolto alcuni accertamenti su quanto accaduto.

Dall’ospedale intanto sono stati avvertiti i familiari della studentessa, arrivati poco dopo a Macerata per recuperare la figlia. La polizia svolgerà ora alcuni accertamenti sulla vicenda, che per fortuna si è conclusa senza conseguenze troppo gravi. In particolare, sarà interessante chiarire chi abbia dato gli alcolici a una ragazzina senza accertarsi che avesse già compiuto i 18 anni.

Il caso è stato segnalato anche ai servizi sociali, per valutare se la vicenda sia accaduto all’interno di una situazione di disagio che richieda un intervento, o se invece si sia trattato solo della bravata di una mattina, messa in atto magari per l’amore per le sfide che possono avere i ragazzi in quella fase complessa della vita.