Mattinata di paura. Due camper a fuoco, esplodono le bombole: "Fiamme altissime"

Esplosioni in serie, una colonna altissima di fumo che si alza verso il cielo: grosso incendio ieri mattina in contrada Montalbano, vicino alla lunga di Villa Potenza. Due camper sono esplosi. Intorno alle 11.45 dalla strada principale si sono sentiti dei boati tremendi, chi era in auto si è fermato a vedere cosa stesse accadendo, spaventato: "Sembrava fosse scoppiata una bomba", raccontano. Tutto è partito da una casa accanto all’officina Tartuferi: un anziano, che è uno dei residenti in quell’abitazione, ha acceso all’esterno un piccolo fuoco per bruciare dei rami di olivo. Era solo un fuocherello, all’inizio, ma complice il vento caldo che soffiava ieri in pochi minuti si è trasformato in un grande rogo, con fiamme alte fino a 4 o 5 metri che hanno rapidamente raggiunto i due camper parcheggiati fuori dell’abitazione, appartenenti a un altro residente.

L’incendio si è esteso subito anche al terreno vicino. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa un’ora per spegnere le fiamme, scongiurando così conseguenze ben più gravi. Sarebbero esplose anche quattro bombole del gas. Per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato. Dopo la grande paura, però, resta la rabbia: "Risulto residente qui ma da tempo mi sono trasferito perché la mia casa è inagibile in seguito al terremoto, devono demolirla. E adesso anche questo – racconta il proprietario dei camper, Alberto Polverini, mentre ripensa a quei due mezzi a cui era molto affezionato e di cui ora restano solo gli scheletri anneriti –. Non ero qui nel momento in cui è scoppiato l’incendio, me ne ero andato appena 10 minuti prima, non mi sono accorto che il vicino stava dando fuoco a dei rami altrimenti gli avrei domandato perché lo stava facendo o magari gli avrei chiesto di fermarsi. Tenevo molto a quei camper, li usavo per andare in giro nel fine settimana. Uno, del 2013, a 4 posti, lo avevo pagato 120mila euro, l’altro, del 2001, a 6 posti, 25mila euro. Dentro ci tenevo un po’ di tutto, un televisore, un monopattino, le coperte e tanto altro, c’era pure l’aria condizionata. Il vicino ha detto che pagherà i danni, stiamo a vedere".

Si dovrebbe procedere per incendio colposo. Sul luogo oltre ai vigili del fuoco è arrivata la polizia per ricostruire e verificare quanto accaduto. Tanto spavento e disagi a catena anche per i titolari della vicina officina: "A un tratto abbiamo visto le fiamme alte che venivano verso di noi – spiega Andrea Tartuferi –, per fortuna sono riusciti a domare l’incendio altrimenti avrebbe raggiunto anche casa nostra, c’è mancato davvero poco. Intanto, però, mentre l’incendio si espandeva, non potevamo di certo lasciare le auto che ci avevano portato per le riparazioni sul piazzale all’esterno, in pochi attimi le abbiamo spostate tutte, siamo andati a parcheggiarle nella strada più in basso e dove abbiamo trovato posto. Abbiamo dovuto interrompere il lavoro, oltre che poi ci siamo spaventati molto, non era una bella situazione. Tutto è partito da una cosa stupida, insignificante, ma con il vento che c’era il fuoco si è propagato velocissimo".

"Per fortuna abbiamo chiamato immediatamente i vigili del fuoco, siamo stati molto reattivi, altrimenti non si sa come sarebbe andata a finire. Diciamo che alla fine è andata bene com’è andata". Nell’aria poi è rimasto un odore forte e molto fastidioso per diverse ore.