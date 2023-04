Mattoni contro la sede del Gus, un 59enne condannato a sei mesi

Arrabbiato per aver perso il lavoro da spalaneve, se l’era presa con il Gus tirando due mattonate contro la vetrina della sede in piazza Mazzini. Per questo, accusato di danneggiamento, è stato condannato a sei mesi di reclusione Alessandro Prosperi, 59enne residente in città. Il fatto era avvenuto il 26 febbraio 2018 e aveva destato scalpore, soprattutto perché collegato all’omicidio di Pamela Mastropietro e alla sparatoria di Luca Train. Il danneggiamento alla sede del Gus era diventato anche oggetto di trasmissioni televisive, ma in realtà aveva poco a che vedere con i gravissimi fatti avvenuti nelle settimane precedenti.

Quel giorno, Prosperi aveva chiesto di poter lavorare come spalaneve, ma in Comune aveva saputo che il servizio era stato affidato al Gus. Lui si era risentito, e alle 15 era finito davanti alla sede dell’associazione e l’aveva bersagliata con due pietre. Una scena a cui avevano assistito anche dei giovani, usciti in piazza per giocare con la neve. Era stato dato l’allarme e ben presto Prosperi era stato identificato e denunciato. Ieri per lui si è chiuso il processo. Il pubblico ministero Emanuela Bruno ha chiesto la condanna a nove mesi. L’avvocato Jacopo Allegri (nella foto) ha fatto invece presenti le difficoltà dell’uomo. Alla fine il giudice Roberto Evangelisti ha condannato l’imputato alla pena di sei mesi di reclusione.

Paola Pagnanelli