Mattoni dal soffitto sulla tribuna. Oggi si gioca, ma il futuro è a rischio

Non solo calcinacci, ma addirittura interi laterizi sono caduti dalla copertura della tribuna centrale del Polisportivo. Un episodio, quello di lunedì sera, che se si fosse verificato durante una partita della Civitanovese avrebbe potuto comportare scenari infausti. Fortunatamente, nessuno stava occupando i gradoni in quegli istanti, e il materiale è precipitato sui seggiolini senza ferire nessuno. I giovanissimi dell’atletica leggera, che qui sono soliti appoggiare gli zaini, erano già impegnati negli allenamenti. Per gli stessi atleti, delle società "Atletica Ama" e "Atletica Civitanova", è garantito l’utilizzo della pista resta e di conseguenza il proseguimento dell’attività agonistica. Resta solo il disagio di non poter usufruire degli spazi sottostanti alla stessa tribuna.

Quanto al calcio, la partita di oggi tra Civitanovese e Castelfidardo (alle 18) si disputerà regolarmente: abbonati, accreditati e possessori di tagliando confluiranno nella gradinata lato mare. A incidere in maniera positiva è stato il divieto di trasferta imposto ai tifosi fidardensi per via delle acredini con i locali supporter, permettendo di dirottare gli sportivi in un unico settore. Ma che ne sarà delle gare successive?

Il club confida "in un tempestivo intervento da parte dell’amministrazione comunale". L’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai ieri mattina era presente al campo: "Con il presidente della Civitanovese – spiega –, sono andato a vedere di persona lo stato delle cose. Cosa è successo? Si è verificato un distacco di intonaco dovuto a infiltrazioni d’acqua e alla vetustà dell’impianto e questo ha comportato la caduta delle pignatte. Tutta la tribuna è stata isolata e i tecnici stabiliranno se ci sono altri punti a rischio". Se tale scenario dovesse realizzarsi, ed è cosa assai probabile, si aprirebbe un enorme quesito sui prossimi match interni dei rossoblù. Tante le ipotesi sul piatto, tra cui anche lo spostamento in un altro campo, ma occorrerà raggiungere un accordo con società calcistiche e amministrazioni locali di altre città. Intanto il Club rossoblù "Umberto Traini", che riunisce diversi appassionati della Civitanovese, chiede al Comune "un intervento immediato per garantire un livello totale di sicurezza su tutta la struttura. Non è possibile – protestano – recarsi allo stadio con il timore che la copertura non tenga e possano essere arrecati danni a cose o persone".

Francesco Rossetti