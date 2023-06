Maturità 2023 Macerata, le parole degli studenti dopo la prima prova: tra timori e speranze

Macerata, 21 giugno 2023 – Nella prima prova scritta della maturità, il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi scolastici, gli studenti di Macerata si sono trovati a scegliere tra le sette proposte del ministero quella più conforme alle loro abilità e competenze.

In molti hanno scelto la tipologia C, ossia la riflessione su argomenti d’attualità, con lo spunto da un articolo di Marco Belpoliti, “Elogio dell’attesa nell’era di whatsapp” che è andato per la maggiore. I maturandi, all’uscita dagli istituiti, hanno parlato (video) del loro tema, di come hanno vissuto la “Notte prima degli esami” e dei propri progetti per il futuro.

“Ho scelto la traccia C2, collegando la tematica del tempo alle letterature di area francese e cinese, alle filosofie di Marx e Bergson oltre che alle opere di Svevo e Joyce - racconta Alessandro Gianferro, della 5E del liceo linguistico Leopardi - quest’estate andremo in vacanza con amici in Albania poi, a settembre, inizierò a studiare relazioni internazionali a Forlì”.

Gli studenti di Macerata alle prese con la maturità

“Optando per la traccia B1, sul concetto di nazione, ho declinato il mio testo secondo due direttrici: una di politica interna, parlando di libertà in campo economico e giudiziario, e una di politica estera, privilegiando la cooperazione internazionale al nazionalismo - dice Alessandro Carancini, 5C del liceo classico -, temo più l’orale che la prova di latino, che comunque non va sottovalutata. Dopo un’estate di riposo andrò a studiare economia: il liceo classico, pur fornendo un metodo valido e un pensiero critico, andrebbe riformato e adeguato al mondo fuori, dotando gli studenti anche di strumenti pratici”.

“Nella traccia B2 ho parlato di come le aziende, fra cui Apple, limitino la creatività copiando vecchie tendenze - dice Larisa Sancariuc, 5C del Cantalemessa -, la notte pre esame è stata tranquilla, passata a scherzare con amiche. Pur avendo una buona parlantina sono spaventata dalla prova orale, dopo la quale mi iscriverò, a Macerata, a Scienze della formazione, adorando io i bambini”.

Nicola Accorsi, 5D dello scientifico Galilei dice invece: “Ho scritto di Quasimodo, rapportando la sua poesia alle opere di Leopardi e Pasolini, oltre che a positivismo e futurismo. La scorsa notte io e alcuni compagni di classe abbiamo cantato, sotto scuola, ‘Notte prima degli esami’ di Venditti. Spero ora di entrare a medicina”.