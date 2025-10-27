Maurizi: "Abbiamo fatto una grande gara. Ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra"

Grande entusiasmo invece in casa Ancona che inanella il decimo risultato utile tra Coppa e campionato che permette ai dorici di restare in scia della capolista Ostia Mare distante sempre cinque lunghezze. Soddisfatto, e non può essere altrimenti il tecnico dorico Agenore Maurizi: "Siamo venuti qui per fare la nostra partita poi può andare bene o male. Abbiamo avuto due-tre palle per andare sul 2-0 ma non siamo stati troppo cattivi. Poi subito il pari loro hanno preso coraggio e meno male che era finito il primo tempo. Poi il risultato è frutto di molte variabili. Faccio i complimenti alla squadra che ha disputato una grande gara. Abbiamo fatto un passo ulteriore ma dobbiamo rimanere oggettivi facendo un’analisi lucida su quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato. Assenze? Innanzitutto dico che la Coppa è importante per dare minuti a determinati calciatori che sono bravi ma che per scelte tecniche non sono stati sempre utilizzati. In tribuna ci va non il calciatore ma l’uomo. Sono sempre stati pronti, chi ha giocato e chi è subentrato hanno fatto la loro parte. Spendo una parola per Miola, che è un calciatore di grande spessore, corsa e intelligenza tattica. Magari sottovalutato, ma conoscendolo personalmente sono contento per lui. Abbiamo calciatori molto bravi per questo tipo di gioco. Dobbiamo continuare però a lavorare, non conosco scorciatoie. Non mi piacciono l’euforia e i facili entusiasmi. Rimaniamo con i piedi per terra. Non possiamo abbassare un attimo la guardia se vogliamo sperare di fare ancora meglio come posizione in classifica, perché c’è una squadra che viaggia a vele spiegate. Ci godiamo la vittoria, ma da domani testa al Giulianova che sarà un’altra partita difficile".