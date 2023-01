Maurizi ambasciatore dell’arte, successo per la mostra a Dacca

Tonino Maurizi (a sinistra, nella foto) ambasciatore dell’arte, della cultura e della moda italiana a Dacca in Bangladesh, dove ha partecipato – su invito dell’ambasciatore a Roma – con un successo davvero strepitoso all’inaugurazione della XIX Biennale d’arte. "E’ stata la formidabile ripresa, dopo tre anni di stop per il Covid – ha detto un raggiante Maurizi al suo ritorno a Civitanova – con la partecipazione di ben 475 artisti, provenienti da 104 Nazioni. Le opere sono state esposte in un moderno complesso di ben 5 piani al centro della capitale. Dacca conta 15 milioni di abitanti (decima al mondo). Ospita ben 54 ambasciate". "Tra tutte le mostre che ho fatto all’estero ed in Oriente questa è stata – in assoluto – la più gratificante, che mi ha dato più gioia, per l’affetto, la curiosità e l’attenzione sia della critica, che del largo pubblico". Maurizi da sempre "arbiter" di raffinata eleganza e della cordialità italiana, con il suo portamento, le sue giacche da passerella ha calamitato il pubblico per le foto come un divo, un personaggio del cinema. Maurizi ha studiato arte a Macerata assieme a Dante Ferretti. "Ho portato a Dacca i quadri relativi ai vecchi scafi – arrugginiti relitti della navigazione – che avevo esposto a San Benedetto del Tronto, i quali erano piaciuti moltissimo all’ambasciatore del Bangladesh in Italia, perché sintetizzano in maniera esatta il dramma delle migrazioni". Ciliegina sulla torta: "Mi hanno invitato per il 2023 per una personale, sempre a Dacca, dove dovrò portare almeno una trentina di quadri".

Ennio Ercoli