Maurizio Boldrini a Bolzano con il libro su Carmelo Bene

Maurizio Boldrini presenta a Bolzano il suo lavoro, recentemente ristampato, su Carmelo Bene. "Il libro è denso di indicazioni materiali sonda alcuni materiali della sconfinata opera beniana per analizzarne dinamiche operative e tecniche operatorie. È l’unico strumento che, avulso da celebrazioni biografiche e dalle solite teorizzazioni filosofiche, sappia portare il lettore dentro il fare del funambolo salentino e dimostrando come egli riesca a sospendersi dalle consuetudini spettacolari correnti per manifestarsi testimone, compendio, superamento di secolari invenzioni, scarti, deviazioni dell’arte oltre la storia delle arti". Il seminario di Boldrini si terrà al teatro delle Muse di Pineta di Laives, sabato dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica dalle 10 alle 12. Sempre sabato alle 18 il libro "Lezione su Carmelo Bene" sarà presentato alla presenza dell’autore nella Nuova Libreria Cappelli, a Bolzano.