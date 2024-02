Maurizio Serafini presenta il suo libro Sabato alle 18, lo sTa presenterà il libro "Concerto per cornamusa e giramondo" di Maurizio Serafini, musicista e autore. L'autore racconterà la sua passione per la musica folk e celtica e le avventure vissute in giro per il mondo. L'evento si terrà allo "Stabile - Palazzina ta" di via Panfilo 13.