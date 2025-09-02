Max Giusti allo Sferisterio: "Due ore di risate per l’Avis. Soddisfatti o rimborsati"

"Vi assicuro che saranno due ore divertentissime. Ho anche in mente degli sketch specifici per Macerata. Se proprio non dovesse piacervi, autorizzo a venire nel mio camerino e chiedere il rimborso del biglietto!". Anche nel presentare lo spettacolo che porterà in scena domani (21.15) per le nozze di platino dell’Avis comunale di Macerata, Max Giusti strappa risate. Battute, imitazioni, momenti musicali e tanta allegria sono in arrivo allo Sferisterio in una esibizione che racchiuderà gli show "Bollicine" e "A tutto Max". Il popolare comico, attore, conduttore e imitatore romano rappresenterà il super ospite nell’evento di gala che l’Avis ha organizzato per il suo 75° compleanno. Per Giusti inoltre sarà la prima volta all’arena. "Vero, sono venuto appena due-tre volte a Macerata nonostante le mie estati da ragazzo trascorse nel fermano (le origini paterne sono di Monterubbiano, ndr). Quindi sono molto contento di potermi esibire allo Sferisterio e per l’occasione porterò sul palco ospiti importanti come Alessandro Borghese e Aurelio De Laurentiis….". L’associazione di Macerata dei donatori del sangue raggiungerà i 75 anni. Sono tanti tanti… "E come ci è arrivata! L’Avis comunale di Macerata è una donna che sa accogliere e ancora molto affascinante". E il rapporto con l’Avis? "Mia moglie è donatrice. L’Avis è una delle poche certezze che restano in Italia". Tagliandi in prevendita su online su Vivaticket o presso la Biglietteria dello Sferisterio.