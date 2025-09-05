Max Giusti mattatore per l’Avis. Risate e solidarietà allo Sferisterio

Festa nel vero senso della parola quella andata in scena allo Sferisterio per i 75 anni dell’Avis comunale di Macerata. La serata ha avuto come ospite Max Giusti e il comico, attore, presentatore e imitatore romano ha prodotto risate a raffica ai circa settecento spettatori accorsi in arena (illuminata di rosso, colore istituzionale dell’Avis, simbolo del sangue donato e della vita stessa) miscelando i suoi show "Bollicine" e "A tutto Max" in uno spettacolo ad hoc per la cornice maceratese. Ha dato vita a battute esilaranti, ha improvvisato interagendo col pubblico, ha cantato imitando (formidabile "We are the world" spaziando tra le voci di Vasco, Venditti, Pupo, Zero ed altri) e ha portato sul palco la sua versione di Alessandro Borghese. Ancora, ha rispolverato il dialetto fermano delle origini paterne e così via a sketch su usi e abitudini della nostra regione, sul traffico tentacolare di Macerata e la rivalità con Civitanova, sulla "ignoranza vera di Pollenza" o sulla campagna elettorale di Francesco Acquaroli che lo porta ovunque (presente anche nei primi 15 minuti dello show). L’artista ha ringraziato l’Avis per averlo fatto debuttare allo Sferisterio e ha elogiato la sensibilità e all’altruismo dei donatori del sangue. Una foto di gruppo con tutto il direttivo dell’Avis Comunale di Macerata ha chiuso il galà dedicato alle nozze di platino. Il presidente dell’associazione, Gaetano Ripani, ha ricordato che il 5 ottobre seguirà un’altra cerimonia per omaggiare i donatori più meritevoli, più attivi e longevi.

Andrea Scoppa