Ostaggi del maxi cantiere: “Viabilità nel caos alla Pace”

Macerata, 5 aprile 2025 – “La viabilità alla Pace è tremenda. Con i lavori abbiamo disagi fortissimi, vorremmo che il Comune provvedesse almeno ad abbattere il muretto alla fine di via Zorli, creando un senso unico agevole”. I residenti dell’area interessata dal più grande cantiere post sisma chiedono con forza modifiche alla viabilità per rendere più facili accesso e uscita da via Zorli, su cui la strada al momento è a doppio senso di marcia. Lì passano sia i residenti della via che i mezzi pesanti del cantiere. A via Zorli si accede e si esce da un’unica strada, in forte pendenza, che incrocia via Pantaleoni poco prima del semaforo posto a regolare il suo senso unico. I residenti hanno costituito un comitato, formato da 130 persone, che vuole, con le parole del presidente Silvano Angeletti, che “il Comune trovi una soluzione. Le problematiche sono molte, tra polvere e disagi per la mobilità. La parte in fondo alla via è sbarrata da un muretto prima del bed and breakfast Sferisterio. Vorremmo aprire quella via, almeno per la durata del cantiere, in modo da poter rendere questa strada a senso unico”.

I residenti da tempo chiedono l’abbattimento della barriera, che oltre a costringere al doppio senso su una strada molto stretta come è al momento via Zorli, “rende difficilissimo anche il passaggio dei mezzi di soccorso. Il muretto al termine della via, davanti al quale si trovano tre parcheggi, rende impossibile il passaggio delle carrozzine”. La procedura per l’abbattimento della barriera è però difficoltosa in quanto – spiega l’avvocato che segue la pratica dei residenti – “non è chiaro se l’area sia effettivamente privata, pur essendoci, sull’incrocio basso su via Pantaleoni, una sbarra. I residenti vorrebbero aprire la strada per rendere la viabilità più fluida, anche a costo di sacrificare qualche parcheggio. L’abbattimento del muretto permetterebbe anche a chi lavora al cantiere di non avere il passaggio delle auto, oltre a rendere più sicuri l’accesso e l’uscita dalla via. La salita che porta in via Pantaleoni è problematica, specie con le intemperie, ci sono stati incidenti. Le auto, in pendenza, si sono sfrenate”.

A lamentare forti disagi sono anche i proprietari delle attività nell’area. Joseph Helou, che ha un negozio di telefonia, spiega che “la viabilità è disastrosa: i miei clienti fanno fatica a trovarmi, essendo l’accesso alla via estremamente difficoltoso. Chi deve venire qui, se supera il problematico incrocio che oggi costituisce l’unico accesso a via Zorli, deve fare un giro lunghissimo per tornare indietro. I guadagni del mio negozio si sono abbassati del 40%”. Andrea Giustozzi, che ha la sua pizzeria di fronte alla scuola Fermi, spiega che “il traffico qui davanti nelle ore di punta andrebbe sempre regolato all’entrata e all’uscita delle scuole”. Anna Bagnarelli, che con il marito Antonio Boschi ha una tabaccheria appena prima dell’inizio del cantiere su via Pantaleoni, racconta che “abbiamo perso moltissimi clienti. Vediamo tante auto che nemmeno rispettano il semaforo del senso unico, con il rischio dell’incidente frontale sempre dietro l’angolo; il semaforo andrebbe posto prima dell’incrocio con via Zorli, in modo da rendere più agevole l’uscita dalla via, la cui strada è anche in forte pendenza e rende difficili le manovre”. Gianfranco Fraticelli, residente parte del comitato, spiega che “vent’anni fa scrissi chiesi una soluzione per l’accesso alla via, che è impossibile da raggiungere per i mezzi dei soccorso. In nome di tre parcheggi non può essere compromessa la viabilità”. Per la cronaca, anche ieri mattina, nel momento di maggior traffico per l’arrivo dei bambini nelle scuole, la circolazione è rimasta bloccata per diversi minuti, con code che sono arrivate fino alla rotonda dello Sferisterio. Un copione quasi quotidiano per chi attorno alle 8 porta i propri figli a scuola.