Maxi controllo all’Hotel House, scattano sequestri e denunce

Sei bombole gpl e un’auto priva di assicurazione sono state sequestrate nel maxi condominio Hotel House di Porto Recanati, dove ieri mattina è andato in scena un controllo interforze ad alto impatto, finalizzato al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le operazioni sono iniziate nella prima mattinata, con un elicottero che ha sorvolato l’area a sud del paese. Sul campo erano presenti i poliziotti della Questura di Macerata e del commissariato di Civitanova, sia in uniforme che in borghese, insieme con gli agenti della Polstrada, i carabinieri arrivati anche con due equipaggi del reparto mobile di Senigallia, i militari della Guardia di finanza con l’unità cinofila antidroga, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Porto Recanati.

I controlli delle forze dell’ordine si sono concentrati soprattutto sulla verifica degli occupanti di alcuni appartamenti presenti nel palazzone a 16 piani, per appurare se chi dimorasse là dentro avesse un regolare contratto di locazione. Sono state passate al setaccio anche altre abitazioni, che però sono risultate inabitate. Alla fine sono stati ispezionati 91 appartamenti, nei quali i vigili del fuoco hanno rimosso – per motivi di sicurezza – sei bombole contenenti gpl, per un totale di 70 chili di gas infiammabile. E c’è dell’altro. In totale sono state identificate più di 200 persone, e tra questi c’erano diversi soggetti con precedenti di polizia. Durante gli accertamenti, nessun cittadino straniero è risultato irregolare.

Inoltre è stato rivenuto e sequestro dell’hashish nel maxi condominio. Sono stati effettuati pure dei posti di blocco, con oltre 100 veicoli controllati e sei multe elevate per infrazioni al codice della strada. In un caso è persino scattato il sequestro amministrativo di un’auto, perché sprovvista di assicurazione.