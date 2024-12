Maxi controllo interforze. Al setaccio centro e stazione

Fine settimana di controlli a tappeto a Civitanova, 76 persone fermate e identificate con una operazione interforze. Polizia, carabinieri, Guardia di finanza con i cani anti-droga, polizia locale di Civitanova e agenti della polizia ferroviaria sabato pomeriggio hanno effettuato un maxi controllo per le vie del centro città, con particolare attenzione alla zona della stazione e ai luoghi ritenuti più a rischio. Nel mirino anche locali e attività commerciale. Sono state 76 le persone fermate identificate, 22 le infrazioni al codice della strada di cui una per mancanza di assicurazione, una per mancanza della revisione e le restanti per violazione della ztl. Sequestrati 1,7 grammi di hashish nella zona della stazione.