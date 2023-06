Maxi creazione all’uncinetto per l’infiorata L’ultima opera di "Per un Sarnano più granny"

Il gruppo "Per un Sarnano più granny" ha fatto centro anche in occasione dell’Infiorata. Il team di donne sarnanesi (diventato famoso per gli addobbi sotto le festività, in particolare di Natale) ha pensato e realizzato un disegno di 2,5 metri di diametro tutto ad uncinetto: si tratta di 2.627 rose attaccate una vicino all’altra. Sempre grazie a filati di scarto che sono stati regalati al gruppo. Tante persone lo scorso fine settimana hanno ammirato la creazione, posta in via Garibaldi. Il lavoro è stato fatto da gennaio ad oggi. L’idea è piaciuta all’amministrazione comunale e ai concittadini.