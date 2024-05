Maxi demolizione alla Pace. Resta in piedi un condominio: via all’ultimo abbattimento

Proseguono i lavori di demolizione degli otto palazzoni inagibili alla Pace, a Macerata. Si tratta del cantiere della ricostruzione più grande dell’intero cratere del sisma 2016. "Gli edifici che sorgeranno saranno autonomi dal punto di vista energetico", dice l’assessore comunale ai lavori pubblici Silvano Iommi che fa il punto sullo stato dei lavori di demolizione, dove si stanno, al momento, buttando giù i numeri civici 101 e 103. "Sembra un miracolo che questi edifici abbiano resistito più di 70 anni. Abbattendoli, questi giorni, si sta facendo molta attenzione alle polveri, facendone un contenimento più efficace possibile. Gli edifici, di sette piani fuori terra e due seminterrati, sembrano fatti di terra e sabbie. I materiali che venivano utilizzati allora per costruire erano molto poveri", spiega Iommi che, rispetto alle costruzioni che sorgeranno, specifica: "Rispetteranno tutte le norme su risparmio energetico e autosufficienza, in parte anche idrica. Ci saranno poi delle cisterne che consentiranno una riserva di acque non potabili, utili per lavaggi esterni e quant’altro".

Le demolizioni intanto vanno avanti. "Entro dopodomani sarà completata la demolizione del condominio 101 e 103 – aggiunge Iommi –. Si partirà giovedì o venerdì con l’ultimo condominio, per opera di un’altra delle tre ditte coinvolte; tutte e tre lavoreranno alla palificata di sostegno che consentirà alle macchine di muoversi. Le lavorazioni alla paratia, al netto di possibili contrattempi, saranno di circa tre mesi. Completeremo poi lo scavo per arrivare alla quota di fondazione dei fabbricati". Qualche giorno fa era emersa la presenza di nidi di rondine sugli edifici da abbattere. Su questo punto l’assessore Iommi sottolinea che "le uova si sono schiuse, e le rondini, che abbiamo comunque verificato con un esperto, non appartengono a specie protette, hanno abbandonato i nidi. Tutto, quindi, procede regolarmente".