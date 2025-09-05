Maxi donazione dagli imprenditori

Nuovi arredi urbani, come panchine e cestini, e nuove piante: viale Vittorio Veneto si rifà il look grazie alle donazioni degli imprenditori civitanovesi. Alcuni industriali, piccoli e grandi, hanno dato la loro disponibilità per acquistare arredi urbani e alberi da piantumare. Lo ha reso noto l’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni, entusiasta dell’interesse che i privati stanno dimostrando per la cura della città.

"Nei mesi di giugno e di luglio sono arrivate sei donazioni fatte da imprenditori civitanovesi, che vivono e lavorano nella nostra città – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni –. Sono donazioni che arrivano da imprenditori che vivono e lavorano a Civitanova e desiderano vedere la città sempre più green, sempre più accogliente e sempre più bella. Due le donazioni per l’acquisto di arredi urbani, che verranno posizionati lungo viale Vittorio Veneto e di fronte alla biblioteca comunale, e quattro donazioni per piante, lecci e peri, che verranno piantumare in viale Vittorio Veneto e nel parco Naturino. Entro il 20 settembre saranno consegnati gli arredi urbani, mentre gli alberi saranno posizionati a terra tra ottobre e novembre. Sia sulle piante che sugli arredi urbani verrà collocata una targa con il nome dell’imprenditore che ha fatto la donazione. Ad oggi sono state già sessanta, settanta le piante donate da imprenditori locali. Mi fa piacere, come assessore, vedere che i nostri imprenditori si stanno avvicinando sempre di più alla cura della città".

Sempre in merito al verde pubblico, l’assessore Cognigni ha aggiunto: "A breve, cinque aranci amari che si trovano nella piccola rotonda di fronte al Varco sul Mare e venti aranci amari posizionati lungo via Conchiglia saranno spostati e trasferiti nel parco Cecchetti, uno dei parchi più grandi della città, dove creeremo un agrumeto recintato in legno. Per quanto riguarda la manutenzione del verde partiremo ad ottobre, sono stati messi da parte 200mila euro per le potature delle piante del comune" ha concluso l’assessore Giuseppe Cognigni.

Chiara Marinelli