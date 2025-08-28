Maxi evasione di oltre tre milioni. Imprenditore dei trasporti nei guai

Evasione al fisco per oltre 3,4 milioni di euro e finanziamenti per più di 175mila euro percepiti indebitamente: nei guai un imprenditore civitanovese che opera nel settore dei trasporti. Sequestrati veicoli, una parte di un immobile e disponibilità finanziarie. Nel corso di una complessa indagine, i finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno controllato una ditta individuale che opera nel settore dei trasporti. Secondo quanto è emerso dalle indagini, nel periodo tra il 2017 e il 2022, l’imprenditore non avrebbe presentato le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, con un’evasione fiscale complessivamente pari ad oltre 3.400.000 euro.

Il titolare della ditta, un civitanovese, è stato denunciato per omessa dichiarazione, dichiarazione infedele e occultamento di scritture contabili obbligatorie e segnalato alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate per l’emissione delle misure cautelari amministrative previste dalla normativa per i contribuenti evasori totali. Inoltre, nella fase iniziale delle indagini condotte dalle fiamme gialle, è emerso che l’impresa in questione aveva beneficiato, a vario titolo, di finanziamenti assistiti da garanzia statale e i finanzieri, ravvisando la possibile sussistenza di irregolarità commesse per beneficiare indebitamente delle erogazioni pubbliche. Anche per questo è scattata la segnalazione. Ulteriori indagini, coordinate dalla procura di Macerata, hanno permesso di accertare che l’imprenditore aveva ottenuto, senza alcun titolo, elargizioni assicurate da garanzia pubblica per oltre 175mila euro, rappresentando nelle varie istanze di accesso ai benefici una situazione economica, finanziaria e patrimoniale totalmente differente rispetto a quella effettiva tale da trarre in inganno gli istituti di credito ai quali erano state fatte le richieste di finanziamento. Il titolare della ditta individuale è stato quindi segnalato anche per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche all’autorità giudiziaria competente alla quale è stato inoltre richiesto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente del profitto del reato corrispondente all’ammontare dei finanziamenti conseguiti indebitamente. Dunque, su richiesta della procura, è scattato il sequestro numerosi automezzi e una frazione di immobile per circa 35mila euro intestati al titolare della ditta nonché disponibilità finanziarie riconducibili ad essa. L’imprenditore civitanovese è stato segnalato alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le Marche, poiché ritenuto responsabile di aver cagionato un danno erariale pari all’ammontare dei finanziamenti indebitamente percepiti. La sezione giurisdizionale per la Regione Marche, accogliendo la tesi degli inquirenti, ha condannato l’imprenditore a restituire quanto ricevuto indebitamente.

Chiara Marinelli