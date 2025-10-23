Maxi evasione fiscale da 12 milioni nel distretto calzaturiero: tre aziende coinvolte

Civitanova Marche, 23 ottobre 2025 – Maxi evasione nel distretto calzaturiero: tre società, amministrate da cittadini di nazionalità pakistana, hanno sottratto a tassazione oltre 12 milioni di euro.

Le indagini

I finanzieri della compagnia di Civitanova, nell’ambito di specifiche attività volte alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante società di capitali, tutte riconducibili a legali rappresentanti di nazionalità pakistana. Le indagini, condotte attraverso l’incrocio delle evidenze emerse dalla consultazione dei database in uso alle Fiamme Gialle, hanno consentito di rilevare molteplici irregolarità, tra le quali la mancata istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività economica esercitata nonché l’omessa presentazione per diversi periodi d’imposta delle previste dichiarazioni fiscali.

I 12 milioni sottratti

La finanza, utilizzando anche i dati riportati nei bilanci d’esercizio e nelle dichiarazioni presentate, hanno ricostruito l’importo sottratto a tassazione dalle tre imprese, quantificato complessivamente in oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, costi indeducibili, Iva e Irap non versate. Inoltre è anche emerso che, nel corso del 2023, due delle società avevano indebitamente compensato debiti tributari tramite l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, finanziati con fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) riferiti ad attività di formazione del personale, in realtà mai effettuate, per un importo complessivo di 137.000 euro.

L’inchiesta della procura

Le violazioni riscontrate sono state oggetto di segnalazione alla procura e, nello specifico, hanno riguardato le fattispecie penali di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, omesso versamento dell’Iva e indebita compensazione.

L’attività si inserisce nel più ampio quadro delle azioni condotte quotidianamente dalla Guardia di finanza a tutela della legalità economico-finanziaria, della corretta concorrenza tra imprese e degli interessi erariali dello Stato, “con particolare riferimento a un settore strategico per il territorio maceratese come quello calzaturiero, spesso minato da chi opera nell’illegalità”, ricordano le forze dell’ordine.

Il distretto industriale delle calzature è costantemente sotto la lente delle Fiamme Gialle nel territorio maceratese e fermano.