Maxi evasione fiscale. Giro di dodici milioni. Tre imprenditori nei guai

CronacaMaxi evasione fiscale. Giro di dodici milioni. Tre imprenditori nei guai
24 ott 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Tutto è nato da un controllo della Finanza nel distretto dei pellami e delle scarpe. Le aziende operano nel settore tra Civitanova e Morrovalle.

Le indagini delle fiamme gialle hanno contestato una serie di irregolarità

Scoperta dalla Guardia di Finanza una maxi evasione fiscale per oltre 12 milioni di euro. Nei guai sono finiti tre imprenditori del settore calzaturiero. Tutti e tre lavorano tra Civitanova e Morrovalle e realizzano componenti per le calzature.

I finanzieri della Compagnia di Civitanova, nel corso di controlli mirati alla tutela del distretto industriale delle pelli, del cuoio e delle calzature, hanno eseguito tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante imprese, tutte riconducibili a rappresentanti legali di origine pakistana. Le indagini condotte dalle fiamme gialle hanno consentito di rilevare a carico delle società una serie di irregolarità, come la mancata istituzione e conservazione delle scritture contabili obbligatorie, la deduzione di costi non inerenti all’attività economica esercitata nonché l’omessa presentazione per diversi periodi d’imposta delle dichiarazioni fiscali previste.

A fronte di questo, utilizzando anche i dati riportati nei bilanci d’esercizio e nelle dichiarazioni presentate, i finanzieri hanno ricostruito l’importo sottratto a tassazione dalle tre imprese, quantificato complessivamente in oltre 12 milioni di euro tra redditi non dichiarati, costi indeducibili, Iva e Irap non versate. Inoltre, è anche emerso che, nel corso del 2023, due delle società finite nel mirino delle fiamme gialle avevano indebitamente compensato debiti tributari tramite l’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti, finanziati con fondi del Pnrr, riferiti ad attività di formazione del personale, in realtà mai realmente svolte, per un importo complessivo di 137mila euro.

Le violazioni riscontrate sono state, pertanto, oggetto di segnalazione e hanno riguardato i reati penali di omessa dichiarazione, occultamento o distruzione di documenti contabili obbligatori, omesso versamento dell’Iva e indebita compensazione.

