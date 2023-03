Maxi evasione fiscale, prescrizione per Giuseppe Cerolini

Finisce con la prescrizione uno dei processi per maxi evasione fiscale di Giuseppe Cerolini, ex patron della Civitanovese titolare di numerose attività sia in provincia che in regione. In questo caso, si trattava della società Raf 28 con sede formalmente a Firenze, in Toscana, ma di fatto localizzata nel territorio Fermano; la società opera nel settore dei polimeri ma, tra le varie cose, aveva anche alcuni locali come lo storico bar Piccolo Aragno di Porto Sant’Elpidio. Alla Raf 28 facevano riferimento un centinaio di dipendenti. In seguito alle indagini, relative a fatti avvenuti per lo più dal 2013 al 2017, ma in alcuni caso anche risalenti al 2019, Cerolini con Maria Giuseppina Marinozzi, Rodrigo Failli, Antonio Cardinali e altre dodici persone erano stati accusati dalla Guardia di finanza di un’evasione fiscale da 21 milioni di euro, messa in atto con una raffica di fatture false per documentare costi inesistenti. I reati però ormai sono stati dichiarati prescritti dal tribunale di Fermo, con il proscioglimento di tutti gli imputati. Il bar Aragno era stato anche sequestrato, con un provvedimento poi annullato dalla Cassazione. Cerolini era stato al centro di numerosi accertamenti, all’epoca, relativi alla galassia di società da lui create, rilevate o gestite.

